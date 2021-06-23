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Врач-инфекционист и главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков считает, что из-за того, что в России слишком медленный темп вакцинации, это может спровоцировать серьёзные мутации коронавируса. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Согласно его заявлению, если среди населения мало вакцинированных людей, то коронавирус может настолько измениться, что существующие вакцины просто больше не будут оказывать на него влияния. Как сообщает Поздняков, такое развитие событий возможно в том случае, если в стране не будет нужного количества людей, которые имеют подготовленный иммунитет.

Как рассказал специалист, вирус мутирует, когда слишком долго живёт в одном организме и борется с иммунитетом. Мутация необходима для выживания вируса. Но когда он проникает в организм, который готов к вирусам за счёт вакцинации, иммунитет реагирует быстрее, что не даёт времени вирусу мутировать.

Ранее врачи опровергли самые популярные мифы о вакцинах от коронавируса. Всего они рассказали о четырёх заблуждениях.

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