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Андрей Воробьев, глава Подмосковья, опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» новое видео, в котором пригласил путешественников посетить пляжные территории региона.

Согласно его словам, по причине пандемии коронавируса не все смогли попасть на морские курорты. Однако он уверен, что их альтернативой могут стать зоны рекреации Московской области. Для этого на них были созданы максимально комфортные условия: размещены зонтики и лежаки, а также завезен кварцевый песок.

Во многих городах региона уже провели все необходимые подготовительные работы для начала пляжного сезона. Отдохнуть возле рек и водоемов можно, к примеру, в Солнечногорске, Подольске и Реутове. При этом губернатор попросил отдыхающих соблюдать меры безопасности и внимательно следить за своими детьми.

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