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Военный эксперт Питер Сичиу рассказал о разрабатываемом в Польше танке-невидимке PL-01. Его слова передаёт портал 19FortyFive.

Согласно заявлению Сичиу, известно, что танк разрабатывался в период с 2013 по 2015 год. Над ним работала компания Obrum, но, по всей видимости, проект провалился.

Отмечается, что в качестве основы был использован шведский танк CV90120-T. Также проект получил общие черты с танками из других стран. Так, указываются M-1 Abrams из США, Leopard 2 из Германии, «Меркава» из Израиля, и даже российский танк Т-14 «Армата».

Предполагалось установить на танке 120-мм пушку, совместимую с использующимися в НАТО снарядами. Кроме того, разработка должна была получить возможность запускать управляемые ракеты. Также предполагалось установить на корпус танка радиопоглощающее покрытие.

Разработка могла получить модульную броню. Особенностями танка хотели сделать беспилотную башню, управляемую дистанционно, отсек, предназначенный для перевозки солдат, а также задний входной люк.

Недавно мы сообщали, что в Польше во время транспортировки сгорели два танка. Их восстановление может обойтись в весьма солидную сумму.

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