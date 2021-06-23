В настоящий момент в порту Одессы находится три корабля НАТО – британский Defender, американский Laboon и голландский Evertsen. Они прибыли сюда для участия в маневрах Sea Breeze, которые якобы должны продемонстрировать заботу Североатлантического альянса о своих союзниках – Украине и Грузии. Однако на самом деле эти корабли преследуют совсем другие цели.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявляет, что Соединенные Штаты таким образом проводят разведку. Они нацелены на российские базы стратегических войск, которые располагаются в Ивановской, Калужской, Саратовской, Тверской и других областях. Кроме того, регулярными заходами в Черное море США успокаивают свой комплекс неполноценности.

Все новыми и новыми учениями они пытаются доказать всему миру и себе, что по-прежнему владеют превосходством в океане, а все остальные страны безоговорочно делают только то, что они говорят.

По мнению Литовкина, никаких серьезных провокаций от натовских кораблей ждать не стоит. США прекрасно знают, что у России есть чем ответить на любые агрессивные действия, поэтому все, на что они способны – это заходить в порты своих союзников и оттуда выкрикивать антироссийские лозунги.