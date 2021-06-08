Водитель рязанского троллейбуса попытался ремонтировать свою машину с помощью картона и попал на видео. Кроме того, ему посвятила пост жительница областного центра, которая возмутилась из-за происходящего.

Она написала на странице главы региона Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте», что троллейбус сломался через пять минут после того, как отъехал от остановки. Водитель прошел по салону и «сделал ремонт» с помощью картонки.

Рязанка строго вопросила, куда подевались деньги, которые выделяются на общественный транспорта.

На пост возмущенной жительницы областного центра ответили представители городской администрации. По их словам, представленные в сообщении сведения проверяются, после чего будет представлен полный отчет.