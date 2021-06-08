читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Водитель рязанского троллейбуса попытался ремонтировать свою машину с помощью картона и попал на видео. Кроме того, ему посвятила пост жительница областного центра, которая возмутилась из-за происходящего.

Она написала на странице главы региона Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте», что троллейбус сломался через пять минут после того, как отъехал от остановки. Водитель прошел по салону и «сделал ремонт» с помощью картонки.

Рязанка строго вопросила, куда подевались деньги, которые выделяются на общественный транспорта.

На пост возмущенной жительницы областного центра ответили представители городской администрации. По их словам, представленные в сообщении сведения проверяются, после чего будет представлен полный отчет.

Вам может понравиться

Турция продает в Бангладеш РСЗО “Каплан” на базе российского КАМАЗА

Турецкий производитель «Рокетсан» использует российские автомобили КАМАЗ для изготовления реактивных систем залпового огня «Каплан». Эти РСЗО Анкара продает в Бангладеш, сообщает издание Defence Turk. Эту информацию еще в марте текущего

Климкин заявил о планах перенести переговоры по Донбассу в Турцию

В качестве альтернативы Минску для встреч представителей ТКГ нужно выбирать страну, соблюдающую нейтралитет в конфликте между Украиной и Донбассом. Кроме того, это должно быть государство, которое не вводило санкции против

Офицер ВС Украины шокировал журналистов из США признанием о ситуации в Донбассе

Жители подконтрольной Киеву территории Донбасса не поддерживают действия ВСУ и считают пребывание украинской армии временным явлением, пишет издание Washington Examiner. Авторы публикации, перевод которой приводит “ПолитРоссия”, побывали в населенном пункте
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 8 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 июня – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 июня – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 8 июня – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 8 июня – дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 8 июня – ясно, до 21 °C |