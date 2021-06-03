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Пентагон принял решение закрыть проект американской рельсовой пушки, работа над которым началась еще в 2005 году. Данные обо всех разработках, а также технологии, появившиеся в ходе создания уникального, но не получившегося оружия, тщательно заархивируют и сохранят для потомков.

Американский журнал The Drive рассказал, что главной целью создания рельсотрона было увеличение скорости снарядов до гиперзвуковых значений. И достичь ее удалось. Еще в 2017 году разработчики сообщали, что оружие получило способность выбрасывать боеприпасы на скорости в шесть чисел Маха.

Планировалось, что рельсовая пушка будет уничтожать воздушные и надводные цели на расстоянии до 260 километров. Но позже «статус этой программы и любые результаты, которых она могла достичь, становились все менее ясными», что и привело к ее закрытию.

Авторы публикации пишут, что проект может быть просто приостановлен. Вполне вероятно, в следующем году на него снова выделят деньги и работы будут продолжены. Пока же ВМС намерено плотно заняться одним из ответвлений рельсовой пушки. На основе снаряда, который в ней использовался, конструкторы создают сверхскоростной боеприпас Hyper-Velocity Projectile, который должен пройти испытания в ближайшее время.

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