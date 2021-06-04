Пока автор издания Business Insider Бенджамин Бримелоу в своей статье о военном преимуществе России над Украиной заявляет, что в Киеве планируют сделать возможную войну как можно более затратной для Москвы, его коллега Райан Пикрелл обращает свой взор на американский флот и приходит к неутешительным выводам.

Согласно статье Райана, на данный момент ВМС США попросту не справится с ремонтом кораблей, которые могут быть повреждены в потенциальных столкновениях с Россией или Китаем. К тому же он отмечает, что после окончания холодной войны правительство снизило финансирование служб, способных восстанавливать морские судна с серьёзными боевыми повреждениями. Ссылаясь на слова правительственных наблюдателей, автор указывает, что в Вашингтоне уже подняли вопрос о возрождения утраченных способностей.

«Военно-морскому флоту не нужно было быстро ремонтировать корабли, поврежденные в столкновениях, со времен Второй мировой войны, когда военные корабли были менее продвинутыми и сложными, чем современные суда, – резюмирует Пикрелл, – что сказалось на состоянии ВМС США: были сокращены многие государственные верфи, а дорогостоящее оборудование попросту находилось без дела и пришло в негодность».

Отчасти размышления журналиста подтверждаются официальным заявлением Счётной Палаты США – на сайте ведомства был опубликован отчёт, адресованный советникам Комитета Конгресса, в котором указано, что «рост числа противников 21-го века, способных создавать серьезные угрозы в войне» стал причиной «возрождения возможностей ВМФ по восстановлению боевых повреждений, чтобы позволит быть готовыми к потенциальному конфликту».

Стоит отметить, что администрация Байдена подобную точку зрения членов Счётной Палаты разделяет – в бюджете на 2022 финансовый год Министерства военно-морского флота финансирование закупок кораблей, самолётов и военной техники было сокращено на сумму $211,7 млрд. Вместо этого предложено внимание и ресурсы сосредоточить на эксплуатации и техническом обслуживании, персонале, исследованиях и улучшении инфраструктуры.