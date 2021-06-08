Вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что в России был зафиксирован рост Т-клеточного иммунитета.

Как он отметил, в Москве сейчас проводится исследование, выявляющее уровень такого иммунитета у людей. Предполагается провести тестирование не менее 10 тысяч человек. Во время тестирования у людей проводят сопоставление данных об антителах, полученных двумя методами.

Согласно заявлению Волчкова, по имеющимся на данный момент результатам был замечен ожидаемый рост Т-клеточного иммунитета.

Кроме того, Волчков порекомендовал людям, которые уже переболели коронавирусом или поставили вакцину, не носить маски. Это позволит осуществлять тренировку адаптивного иммунитета, который в дальнейшем будет прогрессировать.

Ранее мы сообщали, что жители Великобритании захотели привиться от коронавируса в России. Об этом они сообщили в комментариях под новостью Daily Mail.