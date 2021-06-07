Британские пользователи в комментариях под новостью, опубликованной на Daily Mail и рассказывающей о возможном «вакцинном туризме» в РФ, выразили желание привиться от COVID-19 в РФ.

Ранее Владимиром Путиным, российским лидером, было поручено разработать программу, благодаря которой иностранные граждане могли бы вакцинироваться от коронавируса одним из препаратов, разработанных в России. Дело в том, что во многих странах Запада российские вакцины недоступны.

Многие британцы положительно оценили данную идею, отметив, что доверяют препаратам, созданным в РФ, намного больше, чем «экспериментальным ядовитым вакцинам» других стран. Они отметили, что у «Спутника V» практически отсутствуют побочные эффекты, и при этом он обладает высокой эффективностью.