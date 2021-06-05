Компания Virgin Galactic сообщила о том, что планирует отправить в космос Келли Герарди.

Как отмечается, компания занимается космическим туризмом и отправка Келли позволит не только продемонстрировать свои возможности, касающиеся отправки туристов в космос, но и помочь развитию науки. Так, находясь в космосе, Келли должна будет провести несколько экспериментов в условиях полной невесомости.

Келли имеет более 400 тысяч подписчиков в TikTok и около 130 тысяч в Instagram. Она является членом Международного института космических наук. Для отправки в космос она пройдёт индивидуальное обучение и подготовку.

В частности, Герарди необходимо будет в условиях невесомости измерить биометрические данные, а также исследовать нахождение жидкости в космосе.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что отправят на МКС Юлию Пересильд и Клима Шипенко. Они должны будут работать над художественным фильмом.