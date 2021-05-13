Роскосмос назвал имена участников, которым предстоит полететь в космос ради съёмок фильма.

Так, госкомиссия провела конкурс и отобрала подходящих кандидатов. Конкурс прошли актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Им придётся отправиться на космическую станцию для съёмок художественного фильма под рабочим названием «Вызов».

Планируется, что съёмочная группа полетит на МКС в этом году в середине осени. Уже в начале лета начнётся соответствующая подготовка. При этом, как сообщается, Первый канал будет показывать все проводимые тренировки.

Также были выбраны кандидаты для дублирующего экипажа. Ими стали актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Планируется, что «Вызов» станет частью цикла документальных фильмов о предприятиях, которые входят в ракетно-космическую отрасль.

Ранее мы сообщали, что Роскосмос заключил договор с Китаем о строительстве лунной станции. Цель строительства станции заключается в проведении научных исследований.