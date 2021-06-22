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Схватка великих держав только начинается и выиграет в ней тот, кто сумеет взять под контроль стратегически важные направления по всему миру. Именно поэтому Россия развивает свои военные базы в Сирии и намеревается разместить боевые корабли в Порт-Судане, заявил эксперт Виктор Баранец.

Он привел пример с той же Сирией, в которое после появления российских военных ситуация с терроризмом значительно улучшилась. Кроме того, РФ не дает распоясаться в арабской республике американским войскам, которые находятся на ее территории незаконно.

Вопрос с базой в Судане пока остается открытым, так как Соединенные Штаты изо всех сил сопротивляются ее появлению. В настоящий момент власти африканского государства пересматривают договор с РФ, заключенный ранее.

Баранец поясняет, что размещение кораблей, самолетов, вооружения и техники на иностранных базах позволяет взять под контроль стратегические районы планеты. По его словам, если в распоряжении государства имеется сильный флот, он должен контролировать моря и океаны, а не просто «болтаться» у причала.

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