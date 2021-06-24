Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия слишком уж мягко и гуманно действовала против британского эсминца, который вторгся в ее территориальные воды. В этой ситуации надо было топить натовский корабль, чтобы Западу больше не приходило в голову устраивать подобные провокации, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

В интервью изданию «ПолитРоссия» аналитик заявил, что Альянс использовал «Дефендер» в качестве главного провокатора. Корабль не реагировал на предупреждения, которые ему посылали российские сторожевики и проигнорировал даже стрельбу трассирующими снарядами. Только после подключения бомбардировщика Су-24 экипаж наконец одумался и увел эсминец из территориальных вод РФ.

По мнению Баранца, НАТО сейчас сделает вид, что ничего страшного не произошло. Представители Альянса заявят, что эсминец находился в украинских территориальных водах и гонять его никто не имел права. А через время организуют новый инцидент. Поэтому, чтобы в будущем подобных провокаций не повторялось, нужно было действовать жестче.

Вам может понравиться

Герой России Липовой прокомментировал инцидент с британским эсминцем у границ РФ

Североатлантический альянс в очередной раз доказал, что люди для него – это не более, чем пушечное мясо. Иначе он бы не организовывал провокации против России, не жалея британский боевой корабль

Little Big совместно с Crocs выпустили в продажу кроксы из клипа «Everybody»

Компания Crocs из США в сотрудничестве с Little Big выпустила кроксы, которые были показаны в клипе группы «Everybody». Об этом сообщает Esquire. Кроксы, как сообщается, имеют множество украшений. Так, на
  • Анна
  • 24.06.2021
  • читать 1 минуту

Опубликовано донесение разведки вермахта о первой встрече с неизвестным советским танком

Представитель Германского исторического института в российской столице Маттиас Уль обнаружил в Центральном архиве главного военного ведомства РФ уникальные документы. В них приводится информация фашистской разведки о войсках Красной армии в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 июня – небольшая облачность, до 26 °C | город Мытищи: погода, 24 июня – ясно, до 33 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 июня – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 июня – переменная облачность, до 22 °C | Королев: погода, 24 июня – пасмурно, до 33 °C | Подольск: погода, 24 июня – ясно, до 31 °C | Армавир: погода, 24 июня – облачно с прояснениями, до 28 °C |