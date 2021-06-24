Россия слишком уж мягко и гуманно действовала против британского эсминца, который вторгся в ее территориальные воды. В этой ситуации надо было топить натовский корабль, чтобы Западу больше не приходило в голову устраивать подобные провокации, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

В интервью изданию «ПолитРоссия» аналитик заявил, что Альянс использовал «Дефендер» в качестве главного провокатора. Корабль не реагировал на предупреждения, которые ему посылали российские сторожевики и проигнорировал даже стрельбу трассирующими снарядами. Только после подключения бомбардировщика Су-24 экипаж наконец одумался и увел эсминец из территориальных вод РФ.

По мнению Баранца, НАТО сейчас сделает вид, что ничего страшного не произошло. Представители Альянса заявят, что эсминец находился в украинских территориальных водах и гонять его никто не имел права. А через время организуют новый инцидент. Поэтому, чтобы в будущем подобных провокаций не повторялось, нужно было действовать жестче.