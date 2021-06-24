23 июня эсминец Великобритании Defender пересёк российскую границу в Чёрном море. Как отмечается, он прошёл в территориальные воды России на три километра.

Defender вернулся в международные воды только после предупредительного выстрела от сторожевого корабля. Кроме того, указывается, что бомбардировщик Су-24 осуществил бомбометание. При этом в МИД Великобритании отрицают факт нарушения границы, сообщив, что Defender осуществлял переход через воды Украины. Присоединение Крыма к России Лондон отрицает.

Кроме того, Лондон заявил, что Россия не предпринимала каких-либо действий по отношению к эсминцу. Однако командир корабля знал, что он пересекает российскую границу и его ждёт предупредительный огонь. Об этом свидетельствуют кадры, снятые журналистом, находившимся на эсминце. На них можно увидеть пролёт российского самолёта над кораблём.

Недавно корреспондент BBC, который находился на борту эсминца Defender, подтвердил, что корабль подошёл к Крымскому полуострову. Также он заявил, что с эсминца можно было увидеть берег.