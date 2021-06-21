Разрешение Александра Лукашенко проводить следственные действия с блогером Романом Протасевичем, выданное спецслужбам самопровозглашенных ЛНР и ДНР, является фактическим признанием независимости республик Донбасса. За это в отношении президента Беларуси на Украине должно быть возбуждено уголовное дело, уверены депутаты Верховной Рады.

Парламентарий фракции «Голос» Юлия Клименко заявила, что в Генпрокуратуру Украины уже направлено обращение по факту «преступлений», совершенных Лукашенко. Он, по ее мнению, должен понести ответственность за признание «оккупационных режимов» на территории Украины, а также за ряд незаконных действий в отношении собственного народа.

По словам Клименко, на голосовании по направлению обращения в прокуратуру «против» выступила только фракция ОПЗЖ. Все остальные партии поддержали точку зрения «Голоса».