Учения Sea Breeze-2021, в которых помимо НАТО участвуют еще и Украина с Грузией – это провокация, преследующая две основных цели, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что первая цель – это снабжение Украины оружием под видом морских маневров. Невостребованных вооружений окажется довольно много и назад их никто не повезет. Поэтому можно ожидать, что все это будет использоваться Киевом для наступления на Донбассе.

Вторая цель – это дестабилизация ситуации на границах России. Классическая провокация, в которой ответ на агрессивные действия противника признается «агрессией» с его стороны.

Также Захарова удивилась столь большому количеству учений с участием Украины в этом году. Она отметила, что это уже седьмые маневры подряд.