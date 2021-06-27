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Учения Sea Breeze-2021, в которых помимо НАТО участвуют еще и Украина с Грузией – это провокация, преследующая две основных цели, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что первая цель – это снабжение Украины оружием под видом морских маневров. Невостребованных вооружений окажется довольно много и назад их никто не повезет. Поэтому можно ожидать, что все это будет использоваться Киевом для наступления на Донбассе.

Вторая цель – это дестабилизация ситуации на границах России. Классическая провокация, в которой ответ на агрессивные действия противника признается «агрессией» с его стороны.

Также Захарова удивилась столь большому количеству учений с участием Украины в этом году. Она отметила, что это уже седьмые маневры подряд.

«Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счету», – заявила представитель МИД.

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