США снабжают Украину новейшим оружием, причем делают это негласно, уверен политический эксперт Анатолий Вассерман. Известный эрудит считает, что учениях на территории Украины или в непосредственной близости от нее являются лишь предлогом.

Эксперт отмечает, что Соединенные Штаты после учений оставляют на Украине «оптовые количества» оружия. Кроме того, его передают Чехия и Болгария, которые только рады сделать хоть что-нибудь полезное для своих новых хозяев.

Украина же даже не скрывает, каким именно образом она намерена использовать полученное от США вооружение. Так, президент Владимир Зеленский открыто заявляет, что Киев готов к отражению наступления самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которое скорее всего намечено на лето текущего года, заявляет политолог.