Английские моряки с эсминца Defender делали вид, что не понимают сообщений российской Береговой охраны о недопустимости нарушения границ территориальных вод и всячески тянули время. Это стало ясно из опубликованных ФСБ переговоров между экипажами кораблей.

Так, британцы заявили Береговой охране, что та действует некорректно и небезопасно. Они попытались оправдать свои действия «мирным проходом» в международных водах. Однако на это российские моряки потребовали сменить курс боевого корабля и не приближаться к побережью Крыма, чтобы не нарваться на инцидент.

После этого российские военные поинтересовались, поняли ли британцы их сообщение.

«Российская береговая охрана, это британское военное судно “Дельта 36”. Ваше сообщение непонятно. Запросите скорость вашего курса и намерение пройти его», – ответил британский экипаж.

Российские моряки заявили, что если корабль не сменит курс, они будут вынуждены открыть огонь. Что и сделали после нескольких таких предупреждений. Только после этого эсминец покинул территориальные воды РФ.