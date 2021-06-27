В Красноярске только недавно появился новый сквер на улице Тотмина поблизости от домов 23-25, но его уже успели разгромить вандалы.

Как сообщается, сквер пользуется популярностью и именно местные жители решали, какая именно территория будет благоустроена. В скором времени здесь планируется проложить брусчатку, засеять зеленые газоны, высадить кустарники. Также планируется установить на деревья подсветку и расставить малые архитектурные формы.

Но, по всей видимости, кому-то сквер не пришёлся по нраву. Так, неизвестные разгромили мусорки, буквально вырвав их с корнем, с ногами посидели на лавочках, а также забросали всю территорию пустыми бутылками из-под пива.

Первыми последствия действий вандалов увидели кураторы, которые приехали для проверки хода благоустройства сквера.

Недавно мы сообщали, что в Чехове вандалы уничтожили «Лес Победы». Как отмечается, там были высажены липы, которые и переломали хулиганы.