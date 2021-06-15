В Женеве 15 июня приземлился самолёт, на борту которого находилась российская делегация, а также журналисты кремлевского пула.

Как отмечается, делегация и журналисты прибыли для участия в саммите президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Саммит состоится 16 июня. Предполагаемая длительность встречи составит 4 часа 45 минут.

Самолёт с делегацией приземлился с опозданием на час. Предполагается, что это связано с прибытием практически в то же самое время самолёта с американским президентом. Путин же, как сообщается, прибудет на саммит перед началом переговоров.

О задержке пассажирам сообщила стюардесса. Самолёту пришлось совершить несколько десятков разворотов над женевским озером. Примерно через час после объявления о задержке самолёт получил разрешение на посадку.

Ранее мы сообщали, что читатели американского издания Wall Street Journal считают, что на саммите “Путин разорвёт Байдена на части”. Как они заявили, у Байдена слабая команда.