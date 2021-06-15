Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Женеве 15 июня приземлился самолёт, на борту которого находилась российская делегация, а также журналисты кремлевского пула.

Как отмечается, делегация и журналисты прибыли для участия в саммите президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Саммит состоится 16 июня. Предполагаемая длительность встречи составит 4 часа 45 минут.

Самолёт с делегацией приземлился с опозданием на час. Предполагается, что это связано с прибытием практически в то же самое время самолёта с американским президентом. Путин же, как сообщается, прибудет на саммит перед началом переговоров.

О задержке пассажирам сообщила стюардесса. Самолёту пришлось совершить несколько десятков разворотов над женевским озером. Примерно через час после объявления о задержке самолёт получил разрешение на посадку.

Ранее мы сообщали, что читатели американского издания Wall Street Journal считают, что на саммите “Путин разорвёт Байдена на части”. Как они заявили, у Байдена слабая команда.

Вам может понравиться

В польской прессе обсуждают формирование в Калининградской области новой группы войск

Новые группы и подразделения вооруженных сил, о которых недавно говорил министр обороны Сергей Шойгу на западе России, появляются в основном в Калининградской области, отмечает российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. На

Политолог Ищенко объяснил низкую боеспособность армии Украины

Накануне в Сети было опубликовано исследование, выявившее сильнейшие армии мира по мнению аналитического ресурса Global Firepower. В общей сложности авторы исследования обратили внимание на 138 стран, среди которых лидерами оказались

Путин высказался против милитаризации космоса

Глава России Владимир Путин в рамках интервью телекомпании NBC сообщил, что Россия является противником милитаризации космоса. Согласно его заявлению, Россия готова к совместной работе с другими странами в космосе. При
  • Анна
  • 14.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 июня – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 15 июня – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 июня – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 июня – переменная облачность, до 14 °C | Королев: погода, 15 июня – небольшая облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 15 июня – ясно, до 25 °C | Армавир: погода, 15 июня – пасмурно, до 25 °C |