Американское издание Wall Street Journal опубликовало рекомендации сенатора Роба Портмана главе государства Джо Байдену перед встречей с российским президентом. По словам советчика американский лидер обязан говорить с Владимиром Путиным только с позиции силы, припомнив ему и Беларусь, и Украину, и «Северный поток-2».
Читателей издания насмешили такие советы. Некоторые из них написали в комментариях, что Байден не сумеет последовать рекомендациям сенатора.
«На этой неделе Путин разорвёт Байдена на части, как жареного цыплёнка, прямо у всех на глазах. Команда Джо Байдена настолько слабая, что США предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене», – уверен William Gianopulos.
Другие комментаторы привели спортивные аналогии будущей встречи:
«Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона — 39 секунд и нокаут».
«Путин играет в шахматы, а Байден — в шашки. Этим все сказано».
Пользователь, ответивший на второй комментарий подправил автора, заявив, что Байден играет с шашками, так как на большее он способен лишь в присутствии помощников, подсказывающих на ухо правильные ходы.
«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз, — нисколько!», – предсказал итог встречи пользователь Richard Lindo.