Американское издание Wall Street Journal опубликовало рекомендации сенатора Роба Портмана главе государства Джо Байдену перед встречей с российским президентом. По словам советчика американский лидер обязан говорить с Владимиром Путиным только с позиции силы, припомнив ему и Беларусь, и Украину, и «Северный поток-2».

Читателей издания насмешили такие советы. Некоторые из них написали в комментариях, что Байден не сумеет последовать рекомендациям сенатора.

«На этой неделе Путин разорвёт Байдена на части, как жареного цыплёнка, прямо у всех на глазах. Команда Джо Байдена настолько слабая, что США предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене», – уверен William Gianopulos.

Другие комментаторы привели спортивные аналогии будущей встречи:

«Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона — 39 секунд и нокаут».

«Путин играет в шахматы, а Байден — в шашки. Этим все сказано».

Пользователь, ответивший на второй комментарий подправил автора, заявив, что Байден играет с шашками, так как на большее он способен лишь в присутствии помощников, подсказывающих на ухо правильные ходы.