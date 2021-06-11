читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание Wall Street Journal опубликовало рекомендации сенатора Роба Портмана главе государства Джо Байдену перед встречей с российским президентом. По словам советчика американский лидер обязан говорить с Владимиром Путиным только с позиции силы, припомнив ему и Беларусь, и Украину, и «Северный поток-2».

Читателей издания насмешили такие советы. Некоторые из них написали в комментариях, что Байден не сумеет последовать рекомендациям сенатора.

«На этой неделе Путин разорвёт Байдена на части, как жареного цыплёнка, прямо у всех на глазах. Команда Джо Байдена настолько слабая, что США предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене», – уверен William Gianopulos.

Другие комментаторы привели спортивные аналогии будущей встречи:

«Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона — 39 секунд и нокаут».

«Путин играет в шахматы, а Байден — в шашки. Этим все сказано».

Пользователь, ответивший на второй комментарий подправил автора, заявив, что Байден играет с шашками, так как на большее он способен лишь в присутствии помощников, подсказывающих на ухо правильные ходы.

«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз, — нисколько!», – предсказал итог встречи пользователь Richard Lindo.

Вам может понравиться

“Яндекс” повысил размер премии за обнаружение уязвимостей в программных продуктах

Компания «Яндекс» увеличила сумму премии экспертам по кибербезопасности и энтузиастам за выявление уязвимостей в приложениях и интернет-решениях. Теперь за это можно получить до 750 тысяч рублей. Компания надеется, что данная

В Сети появилась информация о ранении российских военных в Сирии

В сирийской провинции Хасеке четверо российских военнослужащих подорвались на противопехотной мине, сообщает курдское информационное агентство ANHA. По словам журналистов, один из бойцов погиб, а остальные получили ранения. Инцидент произошел в

На Украине прошли испытания новейшего БТР-4Е для морской пехоты

В распоряжение морских пехотинцев Украины в скором времени поступит новый бронетранспортер БТР-4Е. В среду прошли дополнительные испытания этой боевой машины, на которых присутствовал глава военного ведомства страны Андрей Таран. Министр
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 11 июня – дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 июня – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 июня – пасмурно, до 22 °C | Королев: погода, 11 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 11 июня – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 11 июня – ясно, до 24 °C |