Японские компании Eneos и Chiyoda собираются построить завод для производства водородного топлива.

При этом, как отмечается, производство водорода будет осуществляться без выбросов углекислого газа. Кроме того, производство станет дешевле в три раза. Указывается, что в будущем на этом заводе планируется производить водород по стоимости около трёх долларов за один килограмм, или даже дешевле. В настоящее время в Японии водород стоит около 10 долларов за килограмм.

Завод должен будет начать производство водорода уже к 2030 году. Главным кандидатом на строительство называется Австралия. Это связано с тем, что заводу необходима большая площадь. Так, на сам завод нужно около одного квадратного километра. На солнечную электростанцию потребуется уже 64 квадратных километра.

Завод будет применять метод, разработанный Eneos и Chiyoda. Он подразумевает проведение процессов электролиза воды и толуола одновременно, а не по отдельности. За счёт этого удалось вдвое уменьшить капиталовложение в оборудование.

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