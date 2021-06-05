Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты рассказали о пяти простых способах, благодаря которым водители смогут сэкономить топливо.

Как отмечается, на автомобиль не следует устанавливать различные дополнительные устройства. К примеру, это рейлинги на крыше с багажником или «кенгурятники». Эти устройства тормозят автомобиль во время движения, что приводит к более высокому расходу топлива.

Специалисты напомнили о том, что следует вовремя проводить замену воздушного и топливного фильтра. Если эти фильтры будут забиты, то двигатель машины начнёт работать хуже. Кроме того, нужно чистить тормозные механизмы, и держать необходимое давление в шинах.

Эксперты указали, что лишний груз влияет на деформацию шин и также повышает расход топлива. Поэтому не стоит возить с собой ненужных вещей.

Также специалисты посоветовали водителям ездить с оптимальной скоростью движения.

Недавно специалисты рассказали, какие ошибки нельзя допускать во время мойки автомобильного мотора. Как было отмечено, это сложный и опасный процесс.

Вам может понравиться

Видеоблогеры превратят рендерные изображения “Буханки будущего” в настоящий внедорожник

Рендерные изображения УАЗ-452 «Буханка», которые зимой опубликовал в сети дизайнер Андрей Давыдов, будут воплощены в реальности, сообщили представители YouTube-канала «Машинаторы». Они заявили, что решили реализовать этот проект своими силами и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |