Специалисты рассказали о пяти простых способах, благодаря которым водители смогут сэкономить топливо.

Как отмечается, на автомобиль не следует устанавливать различные дополнительные устройства. К примеру, это рейлинги на крыше с багажником или «кенгурятники». Эти устройства тормозят автомобиль во время движения, что приводит к более высокому расходу топлива.

Специалисты напомнили о том, что следует вовремя проводить замену воздушного и топливного фильтра. Если эти фильтры будут забиты, то двигатель машины начнёт работать хуже. Кроме того, нужно чистить тормозные механизмы, и держать необходимое давление в шинах.

Эксперты указали, что лишний груз влияет на деформацию шин и также повышает расход топлива. Поэтому не стоит возить с собой ненужных вещей.

Также специалисты посоветовали водителям ездить с оптимальной скоростью движения.

Недавно специалисты рассказали, какие ошибки нельзя допускать во время мойки автомобильного мотора. Как было отмечено, это сложный и опасный процесс.