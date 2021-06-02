Даже совершенно случайного военного столкновения Соединенных Штатов с Россией будет вполне достаточно для начала ядерной войны. В такой ситуации встреча президентов двух стран должна стать одновременно отрезвляющей и успокаивающей, считают эксперты американского издания The National Interest.

Авторы пишут, что мир стоит на пороге новой гонки ядерных вооружений, так как никто из ключевых игроков не намерен уступать друг другу первенство. Вполне вероятно, что Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве договорятся о сокращении стратегического оружия. Это будет гораздо лучше, чем начинать наперегонки строить новые баллистические ракеты.

В то же время авторы не уверены, что одной встречей можно прервать те тенденции, которые возникли за последние 25 лет.

Инициатором договора о сокращении ядерных вооружений должен выступить Джо Байден. При этом соглашение с Россией для него важнее, чем с Китаем, так как Пекин по количеству баллистических ракет существенно проигрывает своим конкурентам. Как в РФ, так и в США имеется примерно до 4000 МБР и в случае успешного исхода встречи они смогут поддерживать это количество на неизменном уровне.

Кроме того, Москва и Вашингтон должны договориться ежегодно обмениваться данными об испытаниях ядерного оружия и стратегическими планами на будущее. Это поможет осуществлять эффективный взаимный контроль.