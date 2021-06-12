В США заявили, что отказаться от российского двигателя РД-180 к 2022 году у Пентагона не получится. Об этом сообщает издание SpaceNews со ссылкой на отчёт Счётной палаты правительства США.

Как сообщается, около пяти лет назад Конгресс приказал Пентагону отказаться от применения ракеты Atlas 5 с двигателем РД-180. Запрет вступает в силу в 2022 году. Весной этого года США было передано шесть двигателей РД-180, который стали последней поставкой.

Вместо РД-180 предполагается задействовать ракету Vulcan с двигателем ВЕ-4, которую разрабатывает альянс United Launch Alliance. Однако альянс столкнулся с техническими проблемами, из-за которых ракета может не пройти сертификацию в 2021 году, что помешает её использованию в следующем году.

Ранее мы сообщали, что в Китае занимаются разработкой ионных двигателей, которые позволят отправиться на Марс. Кроме того, такие двигатели требуют меньше топлива.