В Китае проводятся испытания ионных двигателей, которые планируется задействовать для космических аппаратов. Об этом рассказало китайское издание South Chine Morning Post.

Как сообщается, в Китае планируют удерживать на орбите станцию «Тяньгун», задействовав ионные двигатели LHT-100. Отмечается, что тяга одного такого двигателя составляет 80 мН.

При этом указывается, что для нормальной работы LHT-100 потребуется гораздо меньше рабочего тела, чем необходимо для других двигателей. Так, как утверждается, для того, чтобы двигатели смогли удерживать станцию на орбите, нужно всего лишь 400 килограмм рабочего тела в год. Чтобы держать на орбите МКС, к примеру, потребуется 4 тонны топлива в год.

Кроме того, издание сообщает, что ведётся создание ионных двигателей, с помощью которых можно будет наладить транспортное сообщение с Луной и Марсом.

Недавно американские специалисты разработали прототип установки, который поможет в создании гиперзвукового двигателя. Его планируется использовать для космических полётов.