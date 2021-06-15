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В США выразили беспокойство из-за того, что Россия и Китай в скором времени смогут вытеснить Америку из ближневосточного региона. Об этом свидетельствуют многочисленные статьи в американских изданиях.

Как отмечается, Китай в последнее время является главным покупателем нефти на Ближнем Востоке. Кроме того, он заключает экономические соглашения со многими странами данного региона.

По словам генерала Фрэнка Маккензи, который является главой центрального командования Пентагона, КНР собирается развернуть в регионе сеть военных баз. Россия же будет заниматься поставкой систем воздушной обороны, а также другого вооружения. Также Маккензи заявил, что после того, как США покинет Ближний Восток, освободившееся место займут Китай и Россия. Потеря позиций США может произойти из-за ослабления своего военного присутствия.

Генерал заявил, что считает Китай серьёзной угрозой, и этому вопросу стоит уделить пристальное внимание. При этом, как отмечается, на Ближнем Востоке активность КНР воспринимают позитивно.

Ранее мы сообщали, почему американские генералы опасаются выводить войска из Ближнего Востока. Несмотря на вывод войск, они надеются сохранить своё влияние.

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