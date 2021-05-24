Вашингтон намерен реализовать свой план по выводу войск из ближневосточных стран, что дает другим великим державам вроде России и Китая возможность расширить свое присутствие в стратегическом регионе. Такого мнения придерживается глава Центрального командования (CENTCOM) США генерал Кеннет Франклин (Фрэнк) Маккензи.

«И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут очень пристально следить за тем, создастся ли вакуум, который они могут использовать», — заявил глава CENTCOM журналистами по итогам своей поездки в Саудовскую Аравию.

По его словам, Ближний Восток является областью интенсивного соперничества между ключевыми мировыми игроками. Теперь же, когда руководство США объявило об окончании войны с международным терроризмом и сокращении поддержки региональных союзников, Вашингтон рискует уступить свои позиции другим великим державам, стремительно расширяющим географию своих глобальных интересов.

Начатая еще при Дональде Трампе инициатива, поддержанная новым президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, выбивает у Вашингтона лидерство на Ближнем Востоке, что справедливо замечают генералы из Пентагона.

Тем не менее, американская сторона все еще надеется сохранить там свое влияние. Так, вместо живой силы США теперь намерены максимизировать на Ближнем Востоке присутствие своей боевой техники, которая будет передаваться в руки их союзников.

«Я думаю, что мы будем вести очень умную игру… чтобы максимально использовать то, что у нас есть», — отметил Маккензи.

Уход американских военных с Ближнего Востока, впрочем, обусловлен и его стремлением осваивать другие перспективные регионы вроде Африки, куда может быть передислоцирована освободившаяся техника и воинский контингент. Пентагон обеспокоен усилением там своих глобальных соперников: Китай, например, активно продвигает идеи взаимовыгодного партнерства на западноафриканском побережье и ведет переговоры о создании там своих военных объектов.

Не обходит регион вниманием и Россия, имеющая с Суданом договоренность о создании пункта материально-технического обеспечения для ВМФ. Создание данного объекта может стать важной отправной точкой в расширении глобального влияния Москвы, что, в случае успешно реализации проекта, создать базу для сопротивления американскому глобализму.

Региональные перестановки сил Пентагона направлены исключительно на укрепление его авторитета, однако действия РФ и КНР также утверждают их статус великих держав. Успех на этом пути им может обещать только опережение противника, допускающего стратегические ошибки вроде той, какую Вашингтон допустил сейчас на Ближнем Востоке.