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В США заявили, что не собираются отказываться от использования танка Abrams. Об этом сообщили представители военного командования США.

Согласно заявлению генерала Джеймса Макконвилла, танк пройдёт серьёзную модернизацию. Планируется повысить маневренность танка. Улучшение планируется осуществить до завершения этого десятилетия.

Кроме того, как рассказал обозреватель Лоурен Томпсон, одним из главных изменений будут бортовые системы. В их число входят датчики, благодаря которым можно будет отыскивать и определять цели на дальнем расстоянии с высокой точностью и вне зависимости от погодных условий. Кроме того, датчики позволят находить цели даже сквозь аэрозольную завесу.

Также Томпсон отметил, что модернизированный танк получит автомат заряжания, динамическую защиту нового поколения, броню на основе композитных материалов, и систему ситуационной осведомлённости в формате 360 градусов.

Недавно авторы издания The National Interest заявили, что даже новая броня не спасёт танки Adrams от российских снарядов. Как было заявлено, услышав о модернизации, в России занялись созданием снарядов для РПГ-7.

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