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Центр военно-морского анализа США опубликовал отчёт, в котором были изучены достижения России в сфере обороны.

Как указывается, американские специалисты обратили особое внимание на то, что в последнее время Россия заметно вырвалась вперёд в этом направлении. Так, сообщается, что вооружённые силы России постоянно модернизируются, также используется новый подход в усилении войск и расширении их возможностей.

Отмечается полученный опыт в Сирии, где были задействованы новейшие системы вооружения. Кроме того, там было сформировано новое видение поля боя. Как считают американские специалисты, в настоящее время Россия весьма сократила отставание от США по военным технологиям. Также было указано, что в будущих конфликтах Россия задействует беспилотные платформы.

Отметили эксперты и искусственный интеллект, который используется для управления войсками. В целом, как было заявлено, сейчас российская армия совсем другая, чем до 2009 года.

Недавно политический обозреватель Яков Кедми заявил, что российские комплексы превосходят американское вооружение. Кроме того, он заявил, что Россия имеет оружие, которое без труда уничтожит американские гиперзвуковые ракеты.

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