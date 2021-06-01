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Новые разработки России фактически обнуляют американскую противоракетную оборону, заявил политический обозреватель Яков Кедми. Он пояснил, что ПРО США безнадежно устарела и шансов на быстрое исправление ситуации у Вашингтона практически нет.

Эксперт поясняет, что сейчас в распоряжении РФ уже есть комплексы «Сармат» и «Ярс», которые в разы превосходят американские баллистические ракеты. Также РФ приняла на вооружение «Авангарды», которые развивают гиперзвуковую скорость и могут пройти противоракетную оборону в считанные секунды.

Одновременно с этим Россия планирует передать в войска зенитно-ракетные комплексы С-500, которые способны сбивать любые цели, начиная от крохотных беспилотников и заканчивая космическими спутниками или шаттлами. США еще только говорит о проектировании гиперзвуковых ракет, аналогичных «Авангарду», а у России уже имеется оружие, которое с легкостью их уничтожит.

На вооружении Соединенных Штатов имеются комплексы Aegis, которыми Вашингтон гордится. В теории они способны перехватывать баллистические ракеты. Однако в случае необходимости Россия просто уничтожить «Иджисы» с использованием «Цирконов» или «Авангардов», после чего нанесет удар «Ярсами» и «Сарматами».

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