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Перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена Россия посылает Соединенным Штатам «некомфортные сигналы», сообщает журналист Джейкоб Джей из издания The International Business Times. Он поясняет, что речь идет о заявлении Сергея Шойгу о создании двадцати новых подразделений на западных границах страны.

Автор публикации считает, что появление на границах РФ современного оружия – это и есть «некомфортный сигнал». По той простой причине, что новые подразделения смогут эффективно противодействовать авиации, флоту и Сухопутным силам НАТО, уже размещенным вдоль российских рубежей.

Журналист также заявляет, что Россия видит угрозу в действиях НАТО и США, которые в последние годы серьезно усилили свое военное присутствие в Прибалтике и Польше. Именно поэтому она намерена развивать потенциал сдерживания в регионе, не оставляя потенциальному противнику ни единого шанса на успешное противостояние.

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