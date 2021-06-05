читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты взялись за обновление своих ядерных боеголовок W76, используемых на МБР морского базирования. Военные эксперты уже заявили, что после модернизации они превратятся в «гуманное» оружие, которое убивает не всех, а лишь тех, в кого оно попадет.

Все дело в сниженной почти до минимума мощности боеголовок. По заявлениям военнослужащих США, благодаря модернизации ракеты с такими боеприпасами ракеты не будут провоцировать крупные потери среди гражданского населения.

Сообщается, что боевые блоки W76-2, которые создаются еще с 2018 года, обладают мощность в шесть с половиной килотонн. Эксперты подчеркивают, что это в два раза меньше, чем у ракет, выпущенных Соединенными Штатами по Хиросиме и Нагасаки. Уменьшения этого показателя удалось добиться только после того, как специалисты убрали из конструкции ракет вторую ступень и обеспечили успешные пуски без этого предмета одежды.

Вам может понравиться

Аналитики Soha предупредили НАТО о большой российской ловушке в Средиземном море

В Средиземном море американские и британские корабли сразу же попадают в российскую ловушку и в случае необходимости могут быть моментально уничтожены, уверены военные аналитики вьетнамского портала Soha. Они напоминают, что

Отставной американский генерал порекомендовал говорить с Россией только с позиции силы

Все президенты США последних лет приложили очень мало усилий по сдерживанию России. Нынешняя администрация должна говорить с ней исключительно с позиции силы, так как это единственный язык, который понимает Москва,

Дандыкин: У России есть все шансы победить в войне с США одним залпом

Представитель американского Минобороны Майкл Уайт пожаловался миру, что потенциальные противники США успели накопить «огромный арсенал баллистических ракет». Также он заявил, что Россия ушла далеко вперед в области разработки гиперзвуковых ракет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |