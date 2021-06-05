Соединенные Штаты взялись за обновление своих ядерных боеголовок W76, используемых на МБР морского базирования. Военные эксперты уже заявили, что после модернизации они превратятся в «гуманное» оружие, которое убивает не всех, а лишь тех, в кого оно попадет.

Все дело в сниженной почти до минимума мощности боеголовок. По заявлениям военнослужащих США, благодаря модернизации ракеты с такими боеприпасами ракеты не будут провоцировать крупные потери среди гражданского населения.

Сообщается, что боевые блоки W76-2, которые создаются еще с 2018 года, обладают мощность в шесть с половиной килотонн. Эксперты подчеркивают, что это в два раза меньше, чем у ракет, выпущенных Соединенными Штатами по Хиросиме и Нагасаки. Уменьшения этого показателя удалось добиться только после того, как специалисты убрали из конструкции ракет вторую ступень и обеспечили успешные пуски без этого предмета одежды.