В США решили использовать систему поощрений для жителей, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Как сообщается, эта система направлена на то, чтобы как можно больше людей поставили вакцину от коронавируса. Согласно информации издания Associated Press, Байден собирается ускорить вакцинацию, чтобы ко Дню независимости как минимум 70% жителей США поставили прививку. День независимости отмечается в США 4 июля.

Среди мер поощрения, как указывается, предусмотрены денежные вознаграждения и билеты на различные спортивные мероприятия. Кроме того, имеются такие варианты, как отпуск, который будет оплачен государством, или даже бесплатная порция пива, которую получат все вакцинированные после того, как будет достигнута отметка в 70% населения, поставивших прививку.

Недавно в США пообещали рассказать, как в мире будут распространяться их вакцины от коронавируса. Как пообещал Джо Байден, другие страны получат 80 000 000 американских вакцин.