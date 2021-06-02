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Энтони Блинкен, глава Госдепартамента, отметил, что в скором времени Соединенные Штаты расскажут о том, как будут распространяться ее вакцины от COVID-19 в мире.

В рамках специальной конференции, на которой присутствовал Карлос Альварадо, лидер Коста-Рики, в Сан-Хосе госсекретарь США сообщил, что на протяжении следующих 14 дней будут раскрыты детали распределения препаратов от коронавируса в ряде государств планеты, включая латиноамериканские страны.

Журналисты спросили у Блинкена, какие именно страны смогут получить миллионы доз этих вакцин, и как быстро их смогут поставить. Однако ответа на данные вопросы они не получили. Ранее Джо Байден, президент США, дал обещание осуществить поставку примерно 80 000 000 доз препаратов другим государствам к концу июня.

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