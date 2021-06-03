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В США продемонстрировали бортовую систему дополненной реальности Red 6. При помощи этой системы ведётся обучение воздушному бою.

Как указывается, при помощи Red 6 можно будет значительно уменьшить затраты, которые тратятся на то, чтобы обучить пилотов навыкам воздушного боя. Согласно заявленной информации, система показывает виртуальные объекты в реальной динамической среде. Таким образом, пилоты могут видеть виртуальные самолёты противника во время обучения.

Также есть возможность использовать в обучении различные типа самолётов противника, а также управлять их моделью поведения. В скором времени систему планируется установить на учебно-тренировочные самолёты Т-38 Talon. В будущем система может быть использована и на боевых самолётах.

Ранее мы сообщали, что ВМС США собирается вывести из эксплуатации новые прибрежные боевые стелс-корабли. Несмотря на то, что они должны быть в эксплуатации ещё несколько десятков лет, их решили убрать из-за “проблемности”.

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