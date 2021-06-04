Власти США могут начать «наступательные кибероперации» против российских хакеров. Об этом заявил телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации телеканала, за последнее время участились взломы, которые совершают хакеры с российской территории. И если раньше такие взломы являлись только неприятностью, то теперь зачастую они несут экономический ущерб. В пример приводятся взломы оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающей компании JBS. Взломы этих организаций привели к проблемам с поставками.

Как заявили источники NBC News, Джо Байден может дать поручение Киберкомандованию ВС США, чтобы они подготовили наступательные кибероперации против российских хакеров. Эти меры будут задействованы в том случае, если во время встречи Байден не сможет договориться с Путиным насчёт хакерской активности.

Ранее в США обвинили российских хакеров в том, что их деятельность привела к резкому подорожанию бензина. Виновными считают хакеров из группировки Darkside.