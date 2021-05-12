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В США заявили, что русские хакеры виноваты в том, что стоимость бензина в Америке начала резко расти.

Как сообщается, в США есть нефтепровод Colonial Pipeline, который протянулся из Техаса до Нью-Йорка. В день он прокачивает более 2,5 миллиона баррелей нефти. В Associated Press источники из ФБР, пожелавшие сохранить анонимность, передали информацию о том, что некая программа вынудила владельцев нефтепровода остановить добычу нефти. Сейчас же, как сообщается, руководство компании якобы торгуется с хакерам по поводу выкупа.

В итоге нефтепровод уже практически не работает в течение трёх дней, из-за чего бензин начал дорожать, и в ближайшем будущем эта тенденция продолжится.

При этом было заявлено, что виноваты хакеры из группировки Darkside, которые связаны с русскими. Основным доказательством того, что в ситуации повинны русские – то, что хакеры данной группировки никогда не работали на постсоветском пространстве.

Впрочем, некоторые американцы в это не верят, и считают, что подорожание бензина является рукотворным кризисом, и привело к этому правление Джо Байдена.

Ранее в США заявили, что некая “враждебная страна” запускает на их территорию НЛО для слежки. Это может быть либо Россия, либо Китай.

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  • Анна
  • 12.05.2021
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