Эксперт американского издания The National Interest Роберт Фарли назвал пять аргументов, которые говорят о величии России в Арктике.

Так, он отметил российские ледоколы. По словам Фарли, остальные страны могут столкнуться с серьёзной проблемой в виде льда, мешающего прохождению кораблей, но для России такой проблемы нет, что позволяет ей планировать свою деятельность в регионе.

Впрочем, для передвижения по Заполярью, как отметил Фарли, можно просто избегать лёд и для этого можно использовать тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула». Эксперт отметил, что разработали эти крейсеры ещё во времена «холодной войны».

Отметил Фарли и истребители МиГ-31, сконструированные на основе МиГ-25. Он указал на их маневренность, вооружение и современные радары. Также специалист рассказал о бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-95, прозванных «Медведями». Кроме того, американский эксперт отметил российский спецназ.

Согласно его заявлению, за счёт этих аргументов Россия способна отстоять свои интересы в Арктике и справиться со всеми соперниками.

Недавно мы сообщали, что Россия решила возвести в Арктике аэродром на острове архипелага Земля Франца-Иосиф. Потратить на его строительство планируется около 9 миллиардов рублей.