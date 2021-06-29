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Американские эксперты считают недавние воздушные атаки ВВС США по военным объектам в Сирии и Ираке незаконными, поэтому их можно приравнять к актам агрессии.

Марджори Кон, американский профессор, заявил, что иранские, сирийские и иракские вооруженные силы не атаковали США и другие государства, являющиеся членами ООН, поэтому Вашингтон не может заявлять, что его действия осуществлялись в целях самообороны. В результате их следует причислить к нарушениям устава ООН.

Со словами Кона согласился его коллега Фрэнсис Бойн. Он отметил, что Соединенные Штаты находятся в Сирии незаконно в отличие от Ирана и РФ, которые действуют на сирийских землях по просьбе Дамаска. Вашингтон не обладает подобным разрешением. Ранее в Пентагоне заявили, что американские войска нанесли несколько воздушных атак по проиранским боевикам на сирийско-иракской границе.

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