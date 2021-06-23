В Совфеде прокомментировали недавний инцидент с заходом британского корабля в территориальные воды России.

Эсминец Defender, принадлежащий ВМС Великобритании, пересёк государственную границу России в Чёрном море. Так, в районе мыса Фиолент он прошёл в территориальные воды РФ на расстояние в три километра.

Этот инцидент был прокомментирован многими российскими государственными деятелями, которые заявили, что корабль Великобритании совершил провокацию в отношении России. Как считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, это является вопиющим нарушением международных норм и стандартов. Также он заявил, что инцидент мог спровоцировать серьёзный конфликт.

Также сообщается, что британский корабль предупредили о последствиях пересечения границы, но реакции не последовало. В итоге сторожевой корабль был вынужден начать предупредительную стрельбу.

Недавно российский сенатор заявил, что учения НАТО в Чёрном море можно считать подготовкой к войне с Россией. Как отмечается, учения НАТО Sea Breeze начнутся 28 июня и завершатся через 12 дней.