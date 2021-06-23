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Сергей Цеков, член российского Совфеда, заявил, что военные маневры в Черном море, в которых примут участие США и Украина, являются подготовкой к вооруженному конфликту с РФ.

Согласно его словам, Североатлантический альянс начал вести себя более агрессивно. Им проводится политика по милитаризации Украины. Он добавил, что данные учения предназначены не для стабилизации ситуации в регионе, а для подготовки к войне с РФ. По этой причине российские власти выступают против их осуществления.

В СМИ напоминают, что маневры под названием Sea Breeze пройдут в черноморской акватории. Они начнутся 28 июня и завершатся через 12 дней. В них будут участвовать почти 5 тысяч военнослужащих и три десятка боевых судов из 32 стран мира, являющихся членами НАТО. Ранее эксперты предположили, что Запад собирается использовать данные учения в качестве прикрытия для поставки нового оружия на Украину.

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