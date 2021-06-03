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Неформальное заседание Совбеза ООН, которое организовала Москва, посвятили украинскому «Евромайдану», состоявшемуся в 2013–2014 годах. На мероприятии присутствовали представители Украины – экс-премьер Николай Азаров и несколько парламентариев Верховной рады тех лет.

Убедить представителей Запада в том, что на Украине произошла не революция, а государственный переворот, инициированный третьей стороной, в очередной раз не удалось. Совбез заявил, что Россия обязана сейчас отвести свои войска от границ соседнего государства, а также прекратить нерационально использовать время членов Совета Безопасности.

Заместитель постоянного представителя президента РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва пытается восполнить пробелы в той информации о Евромайдане, которой владеет Запад. Без этого невозможно адекватно оценивать и текущую ситуацию, а также разбираться в вопросах воссоединения Крыма с Россией и событий на Донбассе. Однако Запад упорно ничего не хочет слышать, зациклившись на украинской версии произошедшего.

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