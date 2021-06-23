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Сирийские правительственные войска разоблачили и задержали на территории страны боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация). Они входили в так называемые «спящие группы» и промышляли «охотой» за военнослужащими и колоннами войск РФ и САР.

Подразделения террористов базировались в пустынях Каменная и Белая. Рейд, проведенный сирийскими правительственными войсками на протяжении трех недель подряд, позволил обнаружить и боевиков, и склады с вооружением.

В пустыне несколько десятков террористов организовали целый подземный город. Здесь они хранили оружие и боеприпасы, взрывные устройства. Также некоторые пещеры исполняли роль укрытий и перевалочных пунктов.

Эти подразделения были оставлены специально для совершения диверсий, а также для нападений на колонны техники сирийских правительственных войск и российской военной полиции.

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