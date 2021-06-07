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Стефан Хофер, представитель депобороны Швейцарии, не подтвердил сведения, опубликованные в СМИ и указывающие на перекрытие неба над Женевой в ходе встречи лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Согласно его словам, он не может подтвердить эти данные, так как в Федеральном совете все еще не приняли соответствующего решения. Игнас Жаннера, представитель женевского аэропорта, в свою очередь отметил, что во время саммита авиаузел будет функционировать в обычном режиме, поэтому прерывать или отменять коммерческие рейсы не планируется.

Ранее в информагентстве NZZ am Sonntag отметили, что на данный момент времени ВВС Швейцарии вместе с управлением BAZL обсуждают вопрос о закрытии воздушного пространства над Женевой в связи со скорой встречей российского и американского лидеров. Полицейских при этом обеспечат военной техникой.

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