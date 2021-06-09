Власти Рязанской области предпринимают меры для активизации вакцинации населения от коронавируса. В ближайшие дни в организации и на предприятия региона будут выезжать заранее подготовленные мобильные бригады и делать прививки сотрудникам прямо на рабочих местах.

Глава региона Николай Любимов заявил, что в настоящий момент министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий подбирает группу врачей, которые отправятся по организациям. По словам губернатора, такие действия властей помогут развеять мифы и домыслы, которые в последнее время распространяются по сети.

Сейчас на территории региона работает 64 пункта вакцинации. Из них 26 являются мобильными и размещаются в местах большого скопления людей, принимая пациентов.