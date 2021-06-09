Долги по зарплатам украинским военным уже достигли 950 млн гривен, что в переводе на рубли составляет 864 миллиона. Военный эксперт Борис Рожин считает, что из-за этого в армии может вспыхнуть бунт.

Причиной для него станут не только регулярные проблемы с выплатой денежного обеспечения. Кроме того, военнослужащих возмущают циничные действия министерства обороны. Так, имея большие долги перед солдатами, ведомство все же приняло решение приобрести кабриолеты класса люкс. Выделив на эти цели 73 миллиона гривен.

Столь жадные действия Минобороны могут привести к непредсказуемым последствиям. Длительное отсутствие денег, которые ушли вместо зарплаты на покупку дорогостоящих машин, деморализует военнослужащих, которые и так с неохотой идут на войну с ополченцами.

Напомним, что это далеко не последняя публикация о состоянии ВС Украины. Неоднократно в СМИ мелькали сообщения о недостаточном количестве техники, о нехватке снарядов, которые позволят повоевать не больше месяцы. Сейчас добавилась еще и проблема с деньгами, которая окончательно добьет ВСУ.