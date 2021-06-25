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Некоторые россияне могут рассчитывать на получение новой выплаты уже со следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Речь идёт о ветеранах, которые имеют знак «Житель блокадного Ленинграда». Было выдвинуто предложение о создании нового пособия, которое будет составлять 10 тысяч рублей. Данная категория граждан будет получать эту выплату к 9 Мая. Также указывается, что пособие планируется ежегодным.

На данный момент проект о назначении данного пособия разрабатывается и должен быть представлен в скором времени. Всего на получение выплаты могут рассчитывать около 70 тысяч человек.

Также отмечается, что жители России смогут получать данное пособие через ПФР и федеральные органы исполнительной власти. Также выплату смогут получить россияне, проживающие в Литве, Латвии или Эстонии. Перечислять пособие им будут через отдел обеспечения при посольстве РФ в Эстонской республике.

Недавно мы сообщали о новом пособии для беременных и детей-одиночек. Подать заявку на его получение можно уже с 1 июля.

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