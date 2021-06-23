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Россельхознадзор создал тест на антитела к коронавирусу, который предназначается для животных.

Как сообщается, в настоящее время разработка была протестирована на домашних, сельскохозяйственных и пушных животных. Основывается тестирование на технологии иммуноферментного анализа.

При помощи тестирования можно выявить заболевание, а также измерить уровень антител после того, как животное будет привито «Карникав-Ков». Данный препарат является российским, он был разработан для профилактики коронавируса у животных. Согласно исследованиям, у привитых им животных в 100% случаях вырабатывались антитела.

На данный момент тест на антитела используется для проведения исследований, но в будущем его могут предложить компаниям, которые будут в этом заинтересованы. Отмечается, что тест простой и надёжный.

Ранее мы сообщали, что натренированные собаки способны обнаружить коронавирус лучше, чем обычные экспресс-тесты. Они выявляют коронавирус в 82-94% случаев.

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