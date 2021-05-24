Группа британских исследователей смогла выяснить, что собаки-ищейки могут обнаруживать коронавирусную инфекцию с более высокой вероятностью, чем обычные экспресс-тесты.

Специалисты решили проверить, способны ли данные животные фиксировать особый запах, который исходит от людей, зараженных COVID-19, но не имеющих характерных для этой болезни симптомов. Для этого они взяли маски и вещи у добровольцев с положительным результатом теста на коронавирус, а затем дали их понюхать 6 собакам, обученным улавливать запах соответствующих химических соединений.

В результате животным удалось выявлять инфекцию в 82-94 процентах случаев. После этого ученые создали модель, показывающую, насколько эффективным окажется сочетание тестов ПЦР и собак. Они увидели, что в аэропортах эффективность выявления коронавируса составит 91 процент, что снизит скорость его передачи более чем в два раза.